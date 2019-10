Exclusief voor abonnees Sekswerker Sigrid (32) bundelt anekdotes in ‘Hoerenchance’: “Soms zie ik Limburgse vrouwen zich afvragen of hun man al eens bij mij langsgeweest zou zijn” Marco Mariotti

11 oktober 2019

18u54 0 Bree Tot Sigrid Schellen (32) enkele maanden geleden haar leven als sekswerker bij Van Gils & gasten uit de doeken deed, was schrijven de enige manier om met haar job om te gaan. Bijna niemand wist ervan. Afgelopen maand verschenen al haar kattebelletjes, anekdotes en sappige verhalen onder de titel ‘Hoerenchance’. “Ik ben zeker ook in onze regio actief. Ik zie de Limburgse vrouwen wel eens denken ‘Zou mijn man al eens...’”, vertelt ze al lachend.

Wat mogen we verwachten van een boek van een sekswerker? Dé vraag die iedereen zich stelt. “De onverbloemde waarheid zoals het is. Een verzameling van de zotste anekdotes, maar ook de kleine dingen”, vertelt Sigrid. “Schrijven is één van mijn dagelijkse rituelen. Tussen de klanten door notities maken, momentjes noteren. Het moet ook voor de lezer zo aanvoelen: geen ellenlange teksten, leg het boek neer wanneer je wil en pik straks weer in. Je mag sprongen maken, passages overslaan. Het leest vlot, het is puur.”

Stevige materie. Is Vlaanderen hier klaar voor?

“Bij momenten is het soms wel heavy ja, en mensen zijn onder de indruk, maar voor mij is dat dagelijkse kost. Ik hield het bewust vaak luchtig. Effectief elk woord is zélf geschreven. Ik werk niet met ghostwriters (schrijver die beroepshalve teksten voor een ander schrijft die onder diens naam gepubliceerd worden, red.). Ik ben sekswerker én schrijver.”

Je gaat soms heel lokaal in je boek: Bree, Opoeteren.

“Dat ze daar na tien minuten klaar zijn bedoel je (lacht)? Ik zie vooral dat Limburgse mannen uit mijn omgeving niet ongemakkelijk worden, maar wel hun vrouwen. ‘Zou die van mij al bij haar geweest zijn?’, hoor ik ze denken. Grappig, toch?”

Is ‘sekswerker’ worden zo gemakkelijk?

