Schoolagent moet bruggen slaan in Noord-Limburg Marco Mariotti

30 augustus 2019

17u26 0 Bree De scholen van Bree, Oudsbergen, Kinrooi en Bocholt krijgen vanaf dit schooljaar hun eigen aanspreekpunt bij Politie CARMA. Politie-inspecteur Mark Sleven neemt een bemiddelende en conflictoplossende taak op zich. Hij richt zich daarbij vooral op de zes secundaire scholen in de regio.

In 2017 startte bij Politie CARMA al een eerste schoolagent. Inspecteur Fabio Carzedda testte de nieuwe werkwijze uit bij het secundair onderwijs in Genk. De aanpak leverde goede resultaten op en het vertrouwen tussen de partners groeide. Geleidelijk aan werden ook Houthalen-Helchteren, As en Zutendaal aan het werkgebied toegevoegd.

Vanaf dit schooljaar rolt de politie nu dezelfde aanpak uit in stad Bree en in de gemeentes Kinrooi, Bocholt en Oudsbergen, waar in het totaal zes middelbare scholen gehuisvest zijn.

Brug slaan

De schoolagent is een wijkagent met een bijzondere opdracht: een brug slaan tussen de politie en de secundaire scholen. “Hij is de proactieve schakel in de veiligheidsketen in en rond het onderwijs en overlegt met andere zorg- en hulpverleningspartners”, klinkt het bij CARMA. “Als ‘spelverdeler’ kan de schoolagent de zaken zelf afhandelen, intern doorgeven aan gespecialiseerde lokale politiediensten of aan andere partners. De politie beoogt op die manier dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening voor de scholen.”

Lage drempel

De schoolagent moet de afstand tussen politie en jongeren verkleinen. “Een vertrouwd gezicht zorgt voor een lagere drempel. De meeste conflicten waarin jongeren verzeild geraken draaien rond pesten, bedreiging en belaging. De schoolagent kan snel ingrijpen, bemiddelend optreden en gesprekken aangaan om escalatie te voorkomen.” De werkwijze blijkt sneller en efficiënter dan de gewoonlijke juridische afhandeling via een aangifte.

Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken begeven de schoolagenten zich ook op Instagram. Dit moet de nabijheid en aanspreekbaarheid nog verhogen. De schoolagenten zijn te volgen via @schoolagent_fabio en @schoolagent_mark.

De schoolagenten gaan regelmatig op bezoek in een klas of school. Bijvoorbeeld om te spreken over veiligheid op het internet en sociale media, of gewoon om zich even voor te stellen.

Boek

De aanpak van de schoolagent was bij de opstart een primeur in Vlaanderen. Commissaris Sophie Lever, diensthoofd van de wijk- en projectwerking van Politie CARMA, schreef een boek over het project: De Schoolagent: proactieve politionele werking naar jongeren toe, Politeia, 2019. In dit boek deelt politiezone CARMA haar ervaringen bij de uitbouw van de functie van schoolagent. Het is een inspiratiebron voor andere politiezones bij de invulling van het aanspreekpunt voor scholen.