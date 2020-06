Sanne (16) schrijft tijdens lockdown haar eerste boek: “Het ideale moment om mijn droom waar te maken” Birger Vandael

24 juni 2020

14u57 3 Bree ‘Van de nood een deugd maken’, dat was voor veel mensen de uitdaging tijdens de lockdown. Die levensles heeft de amper zestienjarige Sanne Claus uit Bree in elk geval goed begrepen. Ze kroop in haar pen en schreef het verhaal over Lauren, die tijdens de coronacrisis op zoek gaat naar haar ware aard. “Overdag werkte ik voor school, ‘s avonds schreef ik aan het boek", legt Sanne uit.

De studente Latijn aan het Sint-Augustinusinstituut is al sinds haar tiende bezig met het verzamelen van schrijfsels. “Ik zit ook al jaren in mijn hoofd met het idee om ooit een boek te schrijven. Toen we in maart plots verplicht moesten thuisblijven, ben ik gaan brainstormen. Ik kwam op het idee om het verhaal te vertellen over vijf weken lockdown. Dat was op dat moment immers de beoogde timing. Uiteindelijk is ‘5 Weken’ ook de titel geworden.”

Op een groot papier tekende Sanne haar plannen voor het verhaal uit. “Het gaat over Lauren, een jonge vrouw die tijdens de coronacrisis beslist om grote kuis te houden. Tijdens het opruimen vindt ze een aantal spullen die haar heel fel over haar eigen leven aan het denken zetten. Op basis daarvan beslist ze op zoek te gaan naar haar ware aard. Dag per dag beschrijf ik hoe ze dat doet.” Over het einde wil Sanne natuurlijk nog niets kwijt: “Maar ik kan wel al zeggen dat het spannend zal worden!”

Strakke planning

Om het boek te finaliseren, hield Sanne zich aan een strakke planning. “Overdag deed ik mijn werk voor school en probeerde ik ook af en toe te ontspannen. ‘s Avonds wanneer mijn ouders naar het nieuws keken, begon ik dan aan het schrijfwerk. Op sommige dagen moest ik ook overdag af en toe al een paar pagina’s maken. In totaal heb ik meer dan 100 uren aan het boek geschreven."

Sanne deelde haar ideeën met haar papa en raadpleegde vervolgens ook haar mama en enkele andere gezinsleden. “Vooral mijn peter was overdonderd", glimlacht ze. “Ik heb ook mijn leerkracht Nederlands ingeschakeld. Zij was natuurlijk wel enthousiast, want dit was toch wel wat meer dan het type opstel dat ze normaal ontvangt van haar leerlingen", zegt ze met een kwinkslag.

Al veertig exemplaren verkocht

Vertelpunt Uitgeverij was enthousiast over het werk van de zestienjarige schrijfster en sinds deze week is het boek verkrijgbaar. “Een eerste druk bevatte honderd werken, daar zijn er nu al meer dan veertig van verkocht", vertelt de jongedame tevreden. “Ik weet niet of ik later ook ooit echt schrijfster zal worden. Misschien is dat meer iets om buiten mijn beroep te doen. Volgend jaar ga ik Latijn-Wiskunde studeren in het vijfde middelbaar. En op lange termijn denk ik aan Geneeskunde. Mijn droom om een boek te schrijven, heb ik nu immers al bereikt. De coronacrisis was hiervoor het ideale moment."

Het boek is verkrijgbaar via de website van Vertelpunt Uitgeverij aan de prijs van 14.95 euro.