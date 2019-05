Riolering volledig hersteld na bui die één keer in 300 jaar voorkomt BVDH

24 mei 2019

22u16 3 Bree Aan het einde van de werkweek waarin Bree puin ruimde na de enorme neerslag van zondag, geeft de stad graag een stand van zaken. “We kunnen zeggen dat het rioleringsstelsel vandaag terug helemaal klaar is voor de -normale- voorspelde neerslag in de komende dagen”, klinkt het.

De piek van de neerslag van zondag 19 mei wordt ingeschat op een terugkeertijd van T300. Dit betekent dat volgens de huidige weerstatistieken dergelijke bui één keer op de 300 jaar voorkomt. Dit uitzonderlijk noodweer verraste heel wat Breese gezinnen die van het weekend aan het genieten waren. Een groot aantal afvoerputjes zaten verstopt met zand en takken n.a.v. de watervloed van afgelopen zondag. Fluvius was de ganse week in de weer met de algemene ontstopping.

Klimaatplan en hemelwaterplan

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) betreurt de overlast en de schade. De hulpdiensten leverden massale hulp, maar ook de bijdrage van de Breeënaren wordt enorm geapprecieerd. “Het talrijke beeldmateriaal dat we mochten ontvangen is enorm bruikbaar. Zo zijn er inwoners die bijna elk kwartier een foto van de waterstand in hun omgeving konden maken,” legt burgemeester Van der Auwera uit. “Het is indrukwekkend om deze concrete info van inwoners te kunnen vergelijken met de weerstatistieken. Dit is voor ons kostbare informatie voor toekomstige maatregelen.” Op korte termijn werkt Bree aan een nieuw klimaatplan en een hemelwaterplan.

Foto’s van schade aan eigendom kan je best bezorgen aan je verzekeraar. Wie nog beelden heeft van openbaar domein, mag zich melden bij de stad.