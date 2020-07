RC Genk-speler Bryan Heynen verrast jonge fans op A&F voetbalstage bij Bree-Beek Birger Vandael

08 juli 2020

15u56 3 Bree Deze week vindt op de velden van KGS Bree-Beek de eerste editie van de A&F voetbalstage plaats. Dit is een nieuw initiatief van Anton De Ceulaer (speler van KGS Bree-Beek) en Ferre Vandeberg (speler van Nevok Gruitrode) voor jonge voetballertjes van 6 tot 12 jaar uit Noord-Limburg. Een bezoek van RC Genk-speler Bryan Heynen vormde een eerste hoogtepunt.

Al bij de aankondiging bleek er veel interesse in de voetbalstage en op enkele dagen tijd werd het maximum aantal van 50 leden (omwille van de coronamaatregelen) bereikt. “Als we er 100 mochten inschrijven, was dit perfect gelukt. Met 50 is het natuurlijk wel gezelliger en kan er intenser worden gewerkt", stelt De Ceulaer.

Het kamp loopt gespreid over 4 dagen telkens van 9.30 uur tot 16 uur. Vijf trainers staan in voor de deskundige leiding. “Op dinsdagnamiddag hadden we voor de deelnemers een verrassing in petto want niemand minder dan Bryan Heynen van KRC Genk kwam langs voor een ‘meet & greet’ en wat fotootjes en handtekeningen”, blikt een tevreden Ferre Vandeberg terug. De stage loopt nog tot en met donderdag. Mogelijk volgt in augustus al een tweede editie van de stage.