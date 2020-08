Pool die in politiecel stierf niet overleden door politiegeweld Marco Mariotti

27 augustus 2020

19u59 2 Bree De Pool die begin deze week in een politiecel stierf in het commissariaat van Bree is niet overleden door geweld. Dat blijkt uit de autopsie.

De man die in Kinrooi woont, maar uit Polen komt, werd opgemerkt aan een krantenwinkel in de buurt. Hij maakte een compleet verwarde indruk waarna een politiepatrouille ter plaatse moest komen. De man bleef zeer verward, waarna de agenten hem meenamen naar het commissariaat. Daar ging het mis. Zijn toestand ging zorgwekkend achteruit en hij stierf uiteindelijk ter plaatse.

“Uit de autopsie blijkt dat hij zeker niet gestorven is door geweldpleging", bevestigt het parket. “Er wordt gezocht naar andere externe factoren.” Een teveel aan medicatie of een overdosis drugs worden niet uitgesloten. Het toxicologisch onderzoek moet daar verder duidelijkheid over scheppen.