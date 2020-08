Pool (39) sterft in politiecel in Bree, federale politie start onderzoek Marco Mariotti

26 augustus 2020

09u47 32 Bree Een 39-jarige Pool is gisterenavond overleden terwijl hij in een politiecel zat in Bree. Een autopsie moet meer duidelijkheid scheppen. De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart. Dat berichten de kranten van het Mediahuis.

De man die in Kinrooi woont, maar uit Polen komt werd opgemerkt aan een krantenwinkel in de buurt. De man maakte een compleet verwarde indruk waarna een politiepatrouille ter plaatse moest komen. De man bleef zeer verward, waarna de agenten hem meenamen naar het commissariaat.

Daar ging het mis. Zijn toestand ging zorgwekkend achteruit en de hulpdiensten werd gebeld. Maar hij stierf bij het vastmaken aan de brancard. Een wetsdokter kwam ter plaatse en de federale gerechtelijke politie voert een onderzoek naar de omstandigheden. Er moet nu duidelijk worden of de man iets kreeg, of hij ziek was of andere oorzaken te wijten zijn aan zijn plotse overlijden.

Het slachtoffer heeft geen familie in ons land, enkel in Polen.