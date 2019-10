Politie haalt dronken man uit voertuig na crash MMM

29 oktober 2019

17u31 0 Bree Bij een controle op de Meeuwerkiezel trof de politie maandagavond een bestuurder aan in een voertuig dat gecrasht was. De chauffeur was onder invloed.

De bestuurder van de wagen kon geen geldig rijbewijs voorleggen en de keuring van zijn auto was verlopen. De man had even voordien een verkeersbord omgereden op de Weg op Bree in Oudsbergen.

De politie stelde de nodige PV’s op. De man zal zich mogen verantwoorden voor de politierechtbank.