Ouderraad Vrije Basisschool Opitter wint Trooperwedstrijd en krijgt chef-kok Peppe Giacomazza op bezoek BVDH WJL

01 juli 2019

15u01 2 Bree De ouderraad van Vrije Basisschool Opitter heeft de Trooperwedstrijd gewonnen. Niemand minder dan chef-kok Peppe Giacomazza zal één van de komende maanden naar de school in Opitter afzakken om er pasta te komen maken.

Vorig jaar vond de allereerste Trooperwedstrijd plaats, met als inzet een grote pannenkoekenslag. Toen konden schoolkinderen van Basisschool Huizingen genieten van een bezoekje van topchef Roger van Damme. Op 1 april lanceerde Trooper - het platform waar je gratis je vereniging of goede doel kan steunen via online shopping - opnieuw een grote wedstrijd in samenwerking met een njam!-chef.

Groene speelplaats

“We zijn echt heel blij met deze prijs”, reageert Daphne Van Bogget, de Supertrooper van de ouderraad. “We hadden het nooit voor mogelijk geacht dat we dit konden winnen als pas opstartende troopervereniging. Dit is echt ongelofelijk en geeft een enorme boost. We zijn superfier dat we op een paar maanden tijd de trooperreflex hebben kunnen ontwikkelen. Het geld dat we tot nu toe al hebben ingezameld via Trooper wordt gebruikt voor de aanleg van een nieuwe groene speelplaats. Die zal in september klaar zijn. Peppe mogen ontvangen is echt de kers op de taart. Of de parmezaan op de spaghetti.”