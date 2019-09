Nieuw Cultuurhuis De Zeepziederij succesvol geopend: “Bureaus in jaren 70 stijl en planten in wc-potten” Birger Vandael

17 september 2019

11u29 16 Bree Het nieuwe cultuurhuis in Bree ‘De Zeepziederij’ heeft dit weekend haar deuren geopend met een succesvolle voorstelling van The Flying Pickets. De opvolger van De Breughel is geen hypermoderne nieuwbouw, wel een ouderwets pand vol nostalgie. “Onze vaste bezoekers waren bevreesd dat de gezelligheid anders zou verdwijnen”, vertelt cultuurdirecteur Jan Coonen.

De naam van het cultuurhuis verwijst naar de oude functie van het pand. “Achter de originele gevel lag vroeger een groot warenhuis. Later werd het een zout- en zeepziederij en dat tweede klinkt toch juist net iets beter", glimlacht Coonen. “Vervolgens was de technische school hier een tijdje gevestigd, alvorens naar de scholencampus te verhuizen. We kozen ervoor om een cultuurhistorische naam te behouden."

De opvolger van De Breughel biedt tal van extra mogelijkheden. “Dat betekent dat veel gezelschappen of voorstellingen die vroeger onmogelijk geprogrammeerd konden worden nu wel in het vizier komen”, licht burgemeester Liesbeth van der Auwera (CD&V) trots toe.

Groter podium en zaal

“Het podium is breder, dieper en hoger dan voorheen en ook de toegang tot de scène is vijf keer zo breed”, vergelijkt Van der Auwera het nieuwe cultuurhuis met de voorganger. “Naast het podium is ook de zaal een stuk groter geworden. Er is nu plaats voor bijna 100 stoelen meer.” Verder werden er ook inspanningen geleverd op vlak van licht, geluid- en theatertechniek. Dat moet ervoor zorgen dat technische beperkingen verleden tijd zijn.

De inrichting van het cultuurhuis werd grotendeels door de Breeënaar bepaald. “Duurzaamheid is voor ons sowieso belangrijk, dus besloten we er een gemeenschapsproject van te maken”, stelt Coonen. “Mensen mochten zelf meubels brengen, die het karakter volledig zouden bepalen. Zo hebben we nu bureaus in jaren 70 stijl met ijzeren kasten en massieve bladen. De toog vonden we via een veilingsite.”

Wasmachines onder de toog

Naast meubels werd aan de bezoekers ook gevraagd om referenties naar zeep te zoeken. Daarom staan er tal van wasmachines onder de toog en vind je veel klompen zeep terug in De Zeepziederij. “Via een plantenasiel uit Utrecht konden we ook enorm veel plantjes aan een prikje aankopen", weet Coonen. Die kregen opvallende plaatsjes in oude wc-potten en wasbakken.

Kommil Foo en Alex Agnew

Het programma van 2019-2020 oogt alvast interessant met optredens van onder meer Kommil Foo, Willem Vermandere, Raymond van het Groenewoud en komieken Bert Gabriëls en Alex Agnew. “Omdat we nog voor de hype begonnen zijn met comedy, hebben we dat aanbod altijd wel gehad”, stelt Coonen. “Het meest fier zijn we op onze nicheproducten zoals ons America-thema ‘geallieerden & bevrijden’. We willen verder gaan dan louter commerciële successen en voor een mooi evenwicht zorgen. En de ticketverkoop loopt momenteel als een trein.”

Ben je geïnteresseerd om De Zeepziederij eens te bewonderen, vanbinnen en vanbuiten, voor én achter de schermen? Stuur dan een mailtje naar cultuur@bree.be of bel 089/84.85.65 en meld je aan voor een rondleiding op het uur van jouw voorkeur. Op zondag 6 oktober vinden er georganiseerde rondleidingen plaats.