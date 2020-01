Niet-geconcendeerde graven worden ontruimd BVDH

18 januari 2020

15u40 0 Bree Op de begraafplaats in Bree centrum worden niet-geconcendeerde graven in 2021 ontruimd. De dienst burgerzaken doet dan ook een oproep aan iedereen die instaat voor een graf om te verlengen.

Na een administratieve controle bleek dat er maar 38% van de graven van het kerkhof in de Witte Torenstraat geconcedeerd zijn. “We willen deze situatie rechtzetten door de nabestaande(n) te laten weten dat de huur van deze graven in het komende jaar verlengd kan worden,” laat burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) weten. “Wanneer dit niet langer gewenst is, kunnen de graven ontruimd worden. We willen hier ruim op voorhand over berichten zodat mensen voldoende tijd hebben om dit voor de situatie van hun overleden familie of vrienden te bekijken. Het is zeker een voordeel dat er ineens ook heel wat langdurig verwaarloosde graven zullen verdwijnen.”

Aanduidingsplaatjes

Vanaf 1 maart 2020 zal ieder graf waar momenteel geen concessie op rust duidelijk aangegeven worden met een plaatje. Er zal ook een algemene lijst worden uitgehangen aan de ingang van de begraafplaats. Deze plaatjes zullen gedurende een gans jaar aan ieder niet-geconcedeerd graf blijven staan ter herinnering van het aflopen van de concessie. Nabestaanden van overledenen die de concessie willen hernieuwen kunnen dit dus doen tot 1 maart 2021.

Bij een geconcedeerd graf heb je ook de mogelijkheid om te kiezen voor een ontgraving en herbegraving op een ander kerkhof, bijvoorbeeld op de Kluis op de Vostert.

Ontruiming

Na deze periode ontruimt de stad de graven waar geen concessie meer op rust. De overblijfselen zullen worden begraven in een gemeenschappelijk graf. De namen van de overledenen worden aangebracht op een herdenkingszuil bij dit gemeenschappelijk graf. “Uiteraard zullen deze werken uiterst sereen en met het nodige respect worden uitgevoerd”, klinkt het bij de stad.