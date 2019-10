Naya is dood, maar de expo gaat verder BVDH

02 oktober 2019

Ondanks het droevige nieuws dat Naya naar alle waarschijnlijkheid niet langer in leven is, blijft de expo ‘Wolven in Limburg’ verder trekken. Van woensdag 23 oktober tot zondag 29 december zal deze expo te vinden zijn in het Mariahof in Bree. De expo geeft een antwoord op alle vragen rond de aanwezigheid van de wolf in Limburg. Ook voor kinderen is dit zeker de moeite. De expo zet onder andere in op interactie, educatie en prikkelt de zintuigen. “Wij ontvingen al ruim op voorhand 16 klasinschrijvingen van scholen uit de buurt en rekenen er dan ook op dat heel wat scholieren de expo zullen bezoeken. Zij kunnen een geleid bezoek gratis reserveren”, klinkt het bij de stad. ‘Wolven in Limburg’ zal op woensdag, zaterdag en zondag geopend zijn van 13 tot 17 uur en op vrijdag zelfs van 9 tot 17 uur.