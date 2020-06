Mogelijk menselijke resten gevonden op bedrijfsterrein in Bree Birger Vandael

11 juni 2020

20u58 14 Bree Donderdag zijn op het bedrijfsterrein van Veldeman tenten in Bree tijdens graafwerken naar alle waarschijnlijkheid menselijke resten gevonden. Dat heeft Bruno Coppin van het parket van Limburg bevestigd.

“Vrijdag komen mensen van het DVI (Disaster Victim Identification) van de federale politie ter plaatse om de nodige onderzoeksdaden te verrichten. Het is nog niet duidelijk van wanneer de resten zouden dateren”, aldus Coppin.

De vindplaats is met politielint afgespannen en er is een tent over de stoffelijke resten geplaatst. Op het eerste zicht zou het om menselijke resten van oudere oorsprong gaan, maar verder onderzoek zal dat met zekerheid moeten uitwijzen.