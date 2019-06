Moeder toont speurders hoe ze haar zoontje (6) doodde Marco Mariotti

05 juni 2019

11u59 0 Bree In Bree in de Millenstraat is momenteel de reconstructie bezig van de moord op een zesjarig jongetje. Zijn moeder pleegde de feiten afgelopen december, een dag na Kerst. Sindsdien zit ze in de cel.

De 35-jarige Tamara N. uit Bree toont momenteel aan de speurders wat er zich die 26ste december afspeelde in haar appartement. Haar stoppen sloegen door, waarop ze haar zoontje wurgde en in bad legde. Daarop probeerde ze uit het leven te stappen.

Thuisverpleegster

Het was haar ex-vriend die op de feiten uitkwam en die dag zijn zoontje kwam ophalen. Tamara N. was gescheiden van haar man en woonde sinds kort met haar zoontje in Bree. De vrouw, een thuisverpleegster, kampte al langer met psychische problemen. Zo had ze eerder jaar nog een burn-out en zat ze met donkere gedachten.

Waarom haar stoppen gisteren helemaal doorsloegen in haar appartement is niet duidelijk. Haar zoontje was een week eerder nog verjaard.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.