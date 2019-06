Moeder toont speurders hoe ze haar zoontje (6) doodde, onderzoek bijna afgerond Marco Mariotti

05 juni 2019

11u59 10 Bree In Bree in de Millenstraat is momenteel de reconstructie bezig van de moord op een zesjarig jongetje. Zijn moeder pleegde de feiten afgelopen december, een dag na Kerst. Sindsdien zit ze in de cel.

De 35-jarige Tamara N. uit Bree toont momenteel aan de speurders wat er zich die 26ste december afspeelde in haar appartement. Er knapte iets in haar hoofd en doodde haar kind. Ze legde het in bad en probeerde uit het leven te stappen.

Bijzonder emotioneel

In opdracht van de onderzoeksrechter vertelde Tamara N. gedetailleerd wat ze die dag allemaal gedaan had. Dat werd zoals telkens bij een reconstructie gefilmd. De burgerlijke partij waaronder haar ex-partner - kon alles van dichtbij volgen.

“Ze heeft zeer goed meegewerkt vandaag, maar we mogen niet vergeten dat zo’n reconstructie bijzonder emotioneel is”, zegt Lynn Clerinx, haar advocate. “Maar dat geldt natuurlijk ook voor de burgerlijke partijen, voor iedereen.”

Thuisverpleegster

Het was haar ex-vriend die destijds op de feiten uitkwam en die dag zijn zoontje kwam ophalen. Tamara N. was gescheiden van haar man en woonde sinds kort met haar zoontje in Bree. De vrouw, een thuisverpleegster, kampte al langer met psychische problemen. Zo had ze eerder jaar nog een burn-out en zat ze met donkere gedachten. Haar zoontje was een week eerder nog verjaard.

Hof van assisen

Het onderzoek nadert stilaan op haar einde, maar voor welke rechtbank deze zaak gevoerd zal worden is nog niet helemaal duidelijk. Het zal altijd om de correctionele rechtbank, maar mogelijk ook om het hof van assisen gaan. Bij dergelijke gevoelige en complexe zaken wordt het hof van assisen aangeraden, zodat men dieper op de feiten en achtergrond in kan gaan. Zo worden er veel meer getuigen aan het woord gelaten om zo een beter beeld te schetsen van de verdachte, de leefwereld en de omstandigheden.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.