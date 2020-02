Moderne nieuwbouw en speelplaats voor Sint-Augustinusinstituut (SAB) Birger Vandael

19 februari 2020

15u30 5 Bree Het Sint-Augustinusinstituut uit Bree (SAB) kiest bij de nieuwbouw en de vernieuwde speelplaats telkens voor moderne concepten. Geen ouderwetse klaslokalen en een klassieke speelplaats, maar multifunctionele ruimten en een speelplaats met een vleugje Barcelona.

Vergeet de traditionele, afgescheiden klaslokalen van weleer. In Bree vind je zogenaamde ‘flexi-ruimten’ met schuifwanden waarbij leraren de indeling zelf groter en meer open kunnen maken. Moderne onderwijsvormen zoals groepswerken, zelfstandig werken en co-teaching zijn hier bijgevolg probleemloos mogelijk.

Daarnaast zijn er in de nieuwbouw ook een multifunctioneel auditorium dat plaats biedt aan zestig personen, een open onthaal en drie administratieve ruimtes. De grote aandachtstrekker is de indrukwekkende sporthal met een oppervlakte van duizend vierkante meter. Met een interactief tv-scherm in iedere klas en de mogelijkheid om chromebooks te gebruiken is de school duidelijk mee met zijn tijd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is vandaag altijd een belangrijk thema en dat heeft het SAB begrepen. Temperatuur en luchtkwaliteit kunnen in ieder lokaal afzonderlijk worden geregeld via de aansluiting op één centraal gebouwbeheersysteem. In de zomer wordt er gebruik gemaakt van nachtkoeling. Wat betreft de daglichtsturing is er gezorgd voor maatwerk en via speciale plafonds zou de akoestiek optimaal moeten zijn.

Ramblas

Traditioneel kan je de nieuwe buitenaanleg evenmin noemen. Als je vanop de bovenverdieping naar buiten stapt, kom je op een groot dakterras terecht en sta je meteen boven een indrukwekkende ‘agora’ met talrijke zitplaatsen en een mooi uitzicht. Op advies van onder meer de leerlingenraad vind je ook een bomenpark met 46 dakbomen terug die samen een echte ‘Ramblas’ vormen. Niet alleen scholieren, maar ook buurtbewoners kunnen hier (buiten de schooluren) gebruik van maken.

Zo is het SAB gewapend voor een nieuwe periode van onderwijs op de meest geschikte manier. Iedereen kan op 8 maart tussen 13 en 17 uur zelf een kijkje komen nemen op de opendeurdag.