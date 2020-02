Minister van Staat Jaak Gabriëls wordt doorverwezen naar correctionele rechtbank Dirk Selis

25 februari 2020

14u54 4 Bree Oud-burgemeester van Bree Jaak Gabriëls (Open Vld) wordt nu toch doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Dat besliste de raadkamer in Tongeren dinsdag. Het dossier gaat over schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen, verduistering en boekhoudkundige inbreuken. In totaal zijn er veertig verdachten. Het gaat zowel om personen als om vennootschappen. Het draaide om de voormalige top in Bree van de Open Vld.

Er zou een valse facturatiestroom zijn opgezet met betrokkenheid van de stad Bree, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf en een twintigtal vennootschappen. De facturen gingen over drukkerij- en publiciteitskosten, maar de diensten zouden aan de lokale liberale partij Verjonging zijn geleverd en niet aan de stad of het OCMW.

Fictieve facturen

Na melding van huidig burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) inzake mogelijke wanpraktijken in 2013, gingen speurders van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale gerechtelijke politie meermaals op bezoek in het stadhuis van Bree, bij Gabriëls zelf en bij voormalig provincieraadslid Maarten De Ceulaer (Open Vld). Via het systeem van fictieve facturen zouden gelden naar de Breese afdeling van Open Vld zijn doorgesluisd. Ook toenmalig privésecretaris van Gabriëls, Mathieu Verheyen, en de omstreden zakenman Koen Blijweert staan op de lijst van verdachten. Midden juni 2019 had de raadkamer het dossier al uitgesteld, omdat er bijkomend onderzoek was gevraagd.