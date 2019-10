Meer dan 1.000 liefhebbers op Bier-2-daagse BVDH

27 oktober 2019

Het afgelopen weekend konden levensgenieters in een gezellige sfeer genieten van meer dan 80 bieren op de 22ste editie van de Bier-2-daagse. “Als de bezoekers zo blijven binnenstromen, gaan we de kaap van de 1.000 gemakkelijk overschrijden”, zei voorzitter van De Bierproevers Noord-Limburg Marc Janssen zondag in de late namiddag. “De Limburgse witte appel en peer van het vat vallen erg goed in de smaak dit jaar. Ook de exclusieve biertjes, zoals onder meer het koffiebier en het bier gerijpt op houten vaten scoren prima. We kregen van veel mensen een mooie pluim voor onze bierkaart!”