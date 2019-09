Man met contactverbod stalkt ex vanuit cel, maar parket seponeert klacht: “Bijzonder teleurstellend” Marco Mariotti

02 september 2019

14u06 0 Bree Een Houthalenaar met een totaal contactverbod naar zijn ex-vrouw, slaagde er in 2018 in de vrouw meerdere keren te telefoneren vanuit de gevangenis. Ze diende daarop klacht in, maar het parket seponeert de zaak nu 'omdat de aangeklaagde toestand geregulariseerd is’. “Onbegrijpelijk dat hij hier mee weg komt", reageert het slachtoffer uit Bree.

In 2015 werd de man — met een ruim strafblad — veroordeeld tot twaalf maanden cel nadat hij zijn echtgenote zwaar mishandelde. Hij had gedreigd hun zoontje te ontvoeren. Ook zijn schoonvader had hij met maar liefst 2.000 telefoontjes bestookt. De man werd naar de Hasseltse gevangenis gebracht en kreeg een totaal contactverbod opgelegd met zijn ex-vrouw. Eind 2018 begon hij echter vanuit de gevangenis plots met een geheime gsm te bellen naar zijn vrouw.

“Toen mijn nieuwe vriend het onbekende nummer toch eens beantwoordde, bleek het mijn ex-man te zijn”, vertelt het slachtoffer uit Bree. “Ik herkende ook zijn stem. Hij vroeg naar mij en begon weer over het verleden en over ons zoontje.”

“Geen verder gevolg”

H. vroeg hem te stoppen haar te telefoneren en kon niet vatten dat haar ex erin slaagde haar te bellen vanuit de gevangenis. “Het is net om die feiten dat hij in de cel zit. Hij heeft ons de hel aangedaan. Het feit dat hij ook al met een gsm belde, bewijst dat hij een telefoon kon binnensmokkelen.”

De vrouw diende klacht in bij het parket, die haar nu via een brief laten weten de zaak te laten zoals het is. “Het onderzoek toonde aan dat de aangeklaagde toestand intussen is geregulariseerd", klinkt het. “Daarom hebben we beslist het dossier af te sluiten zonder verder gevolg. Als er nieuwe elementen opduiken, kunnen we het dossier heropenen.”

De vrouw kan wel nog aanspraak maken op een schadevergoeding. “Maar ik begrijp niet dat hij hier dus mee weg komt. Een gsm binnensmokkelen in de gevangenis, contactverbod, noem maar op. En dat kan blijkbaar allemaal. Ik ben bijzonder teleurgesteld.”

Gedumpt in moeras

Op 28 juni 2012 pakte de man zijn vrouw hard aan in het bijzijn van hun zoontje van negentien maanden. Hij dumpte de moeder van zijn kind daarna op een verlaten plek, waar ze lange tijd ronddoolde voor ze hulp vond. Ook tijdens haar zwangerschap had het slachtoffer al klappen van de agressieveling geïncasseerd. En de agressiviteit duurde voort. Toen er tijdens een tankbeurt niet voldoende geld op de rekening bleek te staan, sloeg hij zijn vrouw, die in de auto zat, in elkaar terwijl hun zoontje op de achterbank zat. Het slachtoffer kon vluchten en hield zich nadien urenlang schuil. Ze kwam daarbij zelfs urenlang vast te zitten in een soort moeras en liep verwondingen op. Haar zoontje was de hele tijd bij haar.

Zelfs nadat de echtelijke relatie na drie jaar beëindigd werd, deinsde hij er niet voor terug zijn ex te bestoken met e-mails met doodsbedreigingen en ermee te dreigen hun kind te zullen ontvoeren. Ook zijn ex-schoonvader moest het ontgelden want de Houthalenaar stalkte de man met een tweeduizendtal telefoontjes.