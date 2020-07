Limburgse Watermolenroute voert fietsers langs watermolens van Bosbeek en Itterbeek Birger Vandael

08u31 0 Bree MolenNetwerk KempenBroek vzw heeft in Bree de Watermolenroute gelanceerd. Deze route, die je met heel wat extra info kan terugvinden in de Erfgoedapp van Faro, is tot stand gekomen met de hulp van heel wat molenbetrokkenen en heemkunde-organisaties. Onderweg passeer je onder meer langs de watermolens van de Bosbeek en de Itterbeek.

De Watermolenroute is de tweede door MNKB uitgestippelde en uitgewerkte thematische molenfietsroute in de Erfgoedapp van het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vzw FARO. Met de Watermolenroute hoopt MolenNetwerk KempenBroek een actieve bijdrage te leveren aan de herstart van het fietstoerisme in Limburg en meer speciaal binnen GrensPark Kempen~Broek.

Tijdens de route rijd je onder door Klein-Zwitserland, het golvende gebied rond Neerglabbeek. Ook Bergerven (met lastige beklimming) en Bosreservaat Jagersborg liggen op het parcours. De Zuid-Willemsvaart fungeert als rode draad. De route is bijna 50 kilometer lang en passeert quasi louter over fietswegen. Er liggen ook enkele onverharde stroken in de route.