Limburg krijgt drie vaste fietstelpunten BVDH

29 juli 2019

12u43 7 Bree Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft op veertien locaties in heel Vlaanderen fietstelpunten geïnstalleerd. In Limburg werden ze geplaatst in Bree, Bilzen en Genk. “We willen de vinger aan de pols houden, zodat we het fietsbeleid beter kunnen onderbouwen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

In Genk werd het fietstelpunt geïnstalleerd aan de fietsbrug over de N76, meer bepaald aan de westzijde. In Bilzen kwam het punt op de N730 ten noorden van de fietstunnel. En in Bree verschijnt het punt in de fietstunnel die onder de N73 loopt.

Fietstelpunten langs belangrijke fietsverbindingen verzamelen een schat aan nuttige informatie. Dankzij de fietstelpunten wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel fietsers gebruik maken van de verbindingen, wat de piekmomenten zijn en in hoeverre er nachtverlichting nodig is. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft 550.000 euro geïnvesteerd in deze veertien punten, een vijftiende locatie volgt in september in Tienen.

Sneeuwbaleffect

“Het wordt drukker op veel fietsverbindingen”, zegt Weyts. “We zien de laatste jaren duidelijk een sneeuwbaleffect: meer investeringen in fietsinfrastructuur hebben geleid tot meer fietsers die op hun beurt weer meer investeringen in fietsinfrastructuur vragen. We telden al via meetcampagnes, nu zorgen we ook voor vaste telpunten die permanent meten en vaste referentiepunten kunnen vormen.”