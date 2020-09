Lara Salden zet een knappe reeks neer: “Ze heeft een ijzersterk karakter” Werner Thys

20 september 2020

18u28 3 Bree Ondanks het zeer bizarre jaar kan de 21-jarige Lara Salden (WTA 270) nu al terugblikken op een topseizoen. In eigen land was ze de primus op de toernooien van het Belgian Circuit, in Praag won ze haar eerste wedstrijden op de hoofdtabel van een WTA-toernooi en dit weekend speelde ze de finale op het 25.000 dollar-toernooi van Grado in Italië.

Door corona kende het Belgian Circuit dit jaar een sterke bezetting. Salden bleek de absolute primus. Ze verloor het voorbije zomerseizoen in ons land slechts één wedstrijd: in Bercuit met 3-6, 6-2, 6-3 van Maryna Zanevska. “De laatste jaren is het Belgian Circuit geen prioriteit voor Lara, maar nu bleek het een ideale voorbereiding”, aldus coach Maxime Braeckman. “Die enkele toernooien hielpen alvast om op financieel vlak ietwat te overleven.”

Eerste winst op WTA-niveau

Toen het internationale circuit zich weer op gang trok, profiteerde Salden van de kans om rechtstreeks op de hoofdtabel van de WTA-Challenger in Praag te geraken. Voor het eerst mocht ze juichen op WTA-niveau: ze versloeg de Roemeense Dascalu en de Nederlandse Hogenkamp, alvorens pas in de derde ronde tegen de Russische Melnikova te sneuvelen. “Dat toernooi was een geweldige ervaring en was, ondanks de zeer strenge corona-regels, prima georganiseerd”, zegt Braeckman. “In de eerste ronde had Lara wat last van zenuwen. Toch kon ze een 3-6, 3-5 achterstand nog omtoveren tot een 3-6, 7-5, 6-3 zege. Op mentaal vlak deed die overwinning veel deugd en ook financieel was een derde ronde op een toernooi van dat kaliber een geweldige opsteker.”

Revanche in Grado

Van Praag ging het voor 25.000 dollar-toernooien naar Italië. Eerst verloor Salden in Tarvisio in de eerste ronde met 6-4, 6-4 van de Oostenrijkse Grabher, maar de revanche volgde deze week in Grado. Eerst won Salden in de tiebreak van de derde set van de Georgische Shapatava, in kwartfinale moest Grabher het nu wel met 6-0, 6-4 ontgelden en in halve finale maakte Salden tegen de Roemeense Cadantu een set achterstand goed. In finale beet ze jammer genoeg in het zand: 6-4, 7-5 tegen de zeer verrassende Duitse Sina Herrmann (WTA 873). Op een eerste toernooizege op het 25.000 dollar-circuit moet ze, na drie finales, nog even wachten.

“In Tarvisio waren de omstandigheden helemaal anders”, zegt Braeckman. “Het regende elke dag, er waren weinig trainingsmogelijkheden en ik was er niet bij (lacht). Hier in Grado is het warm en droog. Tegen Cadantu verloor Lara de eerste set met 6-7 na 1 uur en 45 minuten. Heel wat speelsters zouden fysiek en/of mentaal de strijd opgeven, maar Lara bleef knokken. Zeker tegen een speelster als Cadantu heb je karakter nodig. Dat karakter is meteen één van de grote troeven van Lara. Al jaren is ze minstens zes uur per dag met haar job bezig en loopt ze er nooit de kantjes af. Daar plukt ze nu de vruchten van.”

Drie dagen verdiende rust

Vol vertrouwen kan Salden nu op haar elan verder. “Doel was WTA-top 250 aan het einde van het jaar en na deze finale in Grado komt ze daar dichtbij”, zegt Braeckman. “Lara verdient nu drie dagen rust en dan gaan we ons op hardcourt voorbereiden op de komende toernooien. Waarschijnlijk spelen we enkele 25.000-toernooien in Frankrijk en voorts is het uitkijken of ze in de tweede helft van oktober in het WTA-toernooi van Ostrava geraakt.”