Laatste koperslagerij van Limburg gaat in vlammen op: “We zullen alles opnieuw opbouwen!” Birger Vandael & Marco Mariotti

11 december 2019

14u35 6 Bree In de Siemenstraat in Bree is vanmiddag Peeters Koperslagerij in de vlammen opgegaan. De zaak van Ivan Peeters is de laatste in zijn soort in onze provincie. “We gaan deze tegenslag zeker te boven komen", klonk hij meteen strijdvaardig.

De brandweer van Bree werd op de middag opgeroepen voor de brand. “Het werkhuis is helaas volledig verloren gegaan”, zegt sectorverantwoordelijke van brandweer Bree Marc Pannekoeke. “Gelukkig waren er geen mensen bij de brand betrokken. Zij waren juist gaan eten. Het ging niet om een uitslaande brand, maar de inhoud kon niet meer gered worden. De brand is ontstaan aan de kachel, het is nog niet duidelijk of de oorzaak hier gezocht kan worden."

Ivan sprak zelf van een steekvlam: “We hebben een plafond bestaande uit isomo en dat is in brand gevlogen. Ik kwam nog aangelopen, maar het venster sprong meteen kapot. Alles was zwart en je kon niets zien door de rook. Blussen was dus onmogelijk. Hier waren zaken van antiquairs en grote lusters opgeslagen. Die zijn wel wat waard...”.

Traditie van vader op zoon

Gelukkig is Ivan een strijdvaardig persoon. Hij liet dan ook meteen weten dat het einde van de Limburgse koperslagerijen nog niet aan de orde is. “We gaan alles terug opbouwen en gaan ermee verder! Dit is een traditie van vader op zoon en ondanks alle tegenslagen zullen we overleven. Ik wil toch nog een tien jaar verder gaan!” Wie Ivan op termijn zal opvolgen, is nog niet duidelijk. Hij heeft zelf twee zonen, maar die zitten niet in de zaak.