Kruispunt in Bree wordt extra beveiligd na dodelijk ongeval op kerstavond Birger Vandael

17 januari 2020

13u03 0 Bree Het Agentschap Wegen en Verkeer voert een aantal maatregelen uit om het kruispunt van de Hamonterweg (N76) en de Sportlaan in Bree extra te beveiligen. Het reageert daarmee zeer snel op de vraag van burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) om de situatie opnieuw te bekijken na een reeks ongevallen. Op kerstavond kwamen moeder Janet (45) en dochter Florence (17) hier bij een zwaar ongeval om het leven.

De analyse van de ongevallen het afgelopen jaar werd grondig gevoerd door AWV, de Stad Bree en politiezone Carma. De in 2018 vernieuwde infrastructuur, de verkeersborden en de wegmarkeringen bleken allemaal conform de normen en verkeerswetgeving aangebracht. Uit de analyse bleek verder dat de aanrijdingen op het kruispunt het afgelopen jaar hoofdzakelijk op één specifiek punt plaatsvonden. “Dat is het geval bij het oversteken van de Hamonterweg, bij verkeer komende uit de Sportlaan”, zegt Van der Auwera. “Overdreven snelheid speelde daarbij geregeld een rol.”

Snelheidsgedrag aanpakken

De acties zetten dus ook in op het snelheidsgedrag op de Hamonterweg en het verduidelijken van oversteekbewegingen op het kruispunt Sportlaan. “Enerzijds is er nood aan snelheidsbeperkende maatregelen op de Hamonterweg, meer bepaald vanaf de verkeerslichten in Gerdingen. Daar zal eerder 70 km/u worden ingesteld, en zal het verkeer sneller op één rijstrook moeten rijden”, klinkt het bij AWV. “Ook wordt er een snelheidshandhaving voorzien ter hoogte van het kruispunt Sportlaan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van een flitspaal. Ook extra snelheidsmetingen kunnen een ontradend effect hebben.”

Wegmarkeringen verduidelijkt

“Anderzijds voeren we een aantal aanpassingen aan de wegmarkeringen uit”, gaat men bij AWV verder. “Dit om het rijgedrag op het kruispunt nog duidelijker te sturen. Op de Sportlaan richting kruispunt zal het verkeer op één rijstrook gebracht worden tot aan het kruispunt, zodat de Hamonterweg daar slechts op één plek wordt opgereden of gekruist. Daar komt ook een extra verkeersbord om de voorrangssituatie voor gewestweg te benadrukken. Op de Hamonterweg, komende vanaf de rotonde, zal de linksafslagstrook richting Sportlaan worden ingekort.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters (Open Vld) reageert tevreden: “Het snelheidsgedrag op de N76 in Bree moet wel degelijk aangepakt om er de verkeersveiligheid te vergroten. Ik zie er op toe dat hierrond snel actie ondernomen zal worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal alvast op korte termijn enkele verduidelijkende maatregelen uitvoeren op het kruispunt.”