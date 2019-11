Kinderklimaatraad introduceert de “Bree-shopper” Lien Vande Kerkhof

14 november 2019

07u29 0 Bree In Bree houden enkele leerlingen sinds vorig jaar de vinger aan de pols in een eigen kinderklimaatraad. En dat doen ze niet enkel op hun groene speelplaats maar ook in de rest van hun gemeente. De kinderen lanceerden gisteren een duurzame booschappentas, de Bree-Shopper, in de vorm van een stuk fruit met als opdruk:” Vèè sjeijen ût möt de plastieke tût!” Vrij vertaald: “we stoppen met plastic zakjes!”

Enkele leerlingen van onze GO! Klimaatschool en van Basisschool Don Bosco Gerdingen brengen op regelmatige tijdstippen hun adviezen inzake klimaataangelegenheden over aan het stadsbestuur. Met de introductie van de ‘Bree-shopper' wilt de kinderklimaatraad volwassenen stimuleren om niet langer vervuilende plastieken zakjes te gebruiken. Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van alle basisscholen van Bree krijgen krijgen alvast een boodschappentas om het goede voorbeeld te geven. Verder vergaderde de klimaatraad ook over bewuster omgaan met openbare vuilnisbakken en autoloze zondagen.

Eigen herbruikbare tassen van winkeliers

“Samen met de leerlingen van de kinderklimaatraad roepen wij iedereen op om deze niet in de kast te laten liggen, maar altijd mee te nemen als je gaat winkelen”, licht burgemeester Liesbeth Van der Auwera toe. “Hopelijk zien we ook onze ludieke Bree-Shopper vaak terug aan de toonbanken dit najaar. Veel van de winkeliers in Bree delen trouwens al jaren eigen herbruikbare tassen aan hun klanten uit."