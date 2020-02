Kim Clijsters Academy volgt comeback vanuit ‘De Refferie’ Birger Vandael

17 februari 2020

15u31 2

In het eetcafé De Refferie bij de Kim Clijsters Academy kan je vanmiddag live naar de comeback van de Breese tennisster kijken. Ze neemt het in het tornooi van Dubai op tegen de Spaanse Garbine Muguruza. De wedstrijd gaat van start omstreeks 16 uur Belgische tijd. De grote gekte zoals in de dagen van weleer laat nog even op zich wachten. “We doen vanmiddag nog niets speciaals", glimlacht burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Maar uiteraard zal ik zelf ook geboeid haar wedstrijd volgen!"