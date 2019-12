Kerstdrama in Bree: moeder Janet (45) en dochter Florence (17) overleden na ongeval op gevaarlijk kruispunt Birger Vandael

25 december 2019

12u23 414 Bree In Bree is op kerstavond rond 19.30 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Twee personenwagens kwamen frontaal in botsing. De 45-jarige Janet uit Bocholt overleefde de klap niet. Haar 17-jarige dochter Florence bezweek later in het ziekenhuis. Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigde al aan het verkeerspunt opnieuw te bekijken. Op WICO Campus Sint-Hubertus is men in rouw om het verlies van Florence.

De wagen van de slachtoffers kwam vanop de Hamonterweg en wilde links de Sportlaan inslaan. De andere wagen kwam vanuit de andere richting en reed frontaal in op de slachtoffers. “Voor de moeder van 45 jaar kwam alle hulp te laat, de dochter van 17 jaar is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis”, aldus een woordvoerder van de politiezone CARMA gisterenavond. Niet veel later bezweek het meisje daar aan haar verwondingen. De bestuurster van de andere wagen, een 22-jarige vrouw uit Bree, werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar. In opdracht van het parket kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “Nu al kunnen we stellen dat de omstandigheden van het ongeval zeer onduidelijk zijn”, klonk het bij de politie.

In de namiddag publiceerde WICO Campus Sint-Hubertus een rouwberichtje over het verlies van één van de leerlingen. “Met grote verslagenheid melden wij u het overlijden van Florence Wanjiro, leerling van 5D, en haar moeder op kerstavond. Veel slechter nieuws konden we in deze kerstperiode niet krijgen.”

Leerlingen verwerken samen verdriet

Administratief directeur Gerd Theunis spreekt over een shock: “We komen donderdag met de directie, de twee klastitularissen en de leerkracht godsdienst samen om te bekijken hoe we dit een plaats moeten geven. De klasgenoten en medeleerlingen werden via Smartschool op de hoogte gebracht. We zullen richting begrafenis nog samenkomen om het verlies en het verdriet samen te verwerken.”

In de Esdoornstraat te Bocholt waar de twee slachtoffers van het vreselijke drama woonden, kende niet iedereen de Keniaanse vrouwen persoonlijk. “Nochtans wonen ze hier al heel lang, ik zou denken zeker vijftien jaar”, vertelt een buurman. “Het meisje heeft zelfs nog bij onze dochter in de lagere school gezeten.” Een andere buurvrouw zag de twee dames altijd alleen: “Ik ben er zeker van dat er geen man bij hen inwoonde. Ze hielpen elkaar en kregen niet zo vaak bezoek. Het waren vriendelijke mensen, het is dramatisch om te vernemen wat er met hen is gebeurd.” Ook volgens andere bronnen woonde de familie van de vrouwen in het buitenland.

Gevaarlijk kruispunt

Het is het zoveelste ongeval op korte tijd op het kruispunt van de Sportlaan met de Hamonterweg. In november raakten een 80-jarige man uit Bree, een 59-jarige man en 57-jarige vrouw uit Peer gewond bij een botsing. Nauwelijks drie weken eerder liep een automobilist nog zware verwondingen op bij een gelijkaardige botsing.



Toch is het amper van oktober vorig jaar geleden dat het bewuste kruispunt werd aangepakt om het veiliger te maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde toen twee weken aanpassingswerken uit omdat het punt toen al hoog op de prioriteitenlijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen stond. Het kruispunt werd veiliger gemaakt door de aanleg van een brede middengeleider met afslag- en oprijstroken. Doordat voertuigen de oversteekbeweging in twee stappen konden maken, moest er meer overzicht ontstaan.

Verkeerssituatie herbekijken

Volgens Burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera (CD&V) is haar stad geraakt door de gebeurtenissen: “Het wordt een kerst met een zwarte rand. Dinsdagavond was het vredig stil buiten en plots hoorde ik de sirenes. Dan denk je meteen: het zal toch niet waar zijn. Even later volgde dan het slechte nieuws. We zijn als stad niet verantwoordelijk voor de inrichting van het kruispunt, maar zullen wel aandringen bij het AWV om de situatie opnieuw te evalueren en te onderzoeken. Objectief gezien gebeuren hier nog te veel ongelukken. Het is jammer dat dit moet gebeuren, we kunnen als stad alleen maar aan de bel gaan hangen."

Communicatieverantwoordelijke van AWV Sep Vandijck kondigt aan dat ze zullen ingaan op het verzoek van Van der Auwera. “We zijn met onze gedachten bij de slachtoffers. Dit is een moment waarop we sereen willen zijn, maar we zullen de omstandigheden van het ongeval zeker analyseren. We willen weten wat de oorzaak is, van dit ongeval en ook van de eerdere accidenten dit jaar. Dan kunnen we ook de verkeerssituatie aan dit punt verder onder de loep nemen.”

Burgemeester van Bocholt Stijn Van Baelen (via) reageert aangedaan op het verlies van twee inwoners: “Ik werd gisterenavond om 22.30 uur op de hoogte gebracht door de politie. Dat is natuurlijk iets dat niemand wil meemaken, zeker niet op kerstavond. Het is een tragisch ongeval en een drama voor de betrokkenen. Ik wens namens de gemeenschap Bocholt iedereen alle sterkte toe. We zullen in samenspraak met de sociale diensten doen wat we kunnen voor de nabestaanden.”