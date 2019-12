Kerstdrama in Bree: moeder (45) en dochter (17) overleden na ongeval op gevaarlijk kruispunt Birger Vandael

25 december 2019

09u15 414 Bree In Bree is dinsdagavond rond 19.30 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Twee personenwagens kwamen frontaal in botsing. Een 45-jarige vrouw uit Bocholt overleefde de klap niet. Haar 17-jarige dochter bezweek later in het ziekenhuis.

“Voor de moeder van 45 jaar kwam alle hulp te laat, de dochter van 17 jaar is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis”, aldus een woordvoerder van de politiezone CARMA gisterenavond. Niet veel later bezweek het meisje daar aan haar verwondingen.” De bestuurster van de andere wagen, een 22-jarige vrouw uit Bree, werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar. Het is niet duidelijk of deze vrouw in fout was, maar ze had in elk geval niet gedronken. In opdracht van het parket kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “Nu al kunnen we stellen dat de omstandigheden van het ongeval zeer onduidelijk zijn”, klonk het bij de politie.

Gevaarlijk kruispunt

Het is het zoveelste ongeval op korte tijd op het kruispunt van de Sportlaan met de Hamonterweg. In november raakten een 80-jarige man uit Bree, een 59-jarige man en 57-jarige vrouw uit Peer gewond bij een botsing. Nauwelijks drie weken eerder liep een automobilist nog zware verwondingen op bij een gelijkaardige botsing.



Toch is het amper van oktober vorig jaar geleden dat het bewuste kruispunt werd aangepakt om het veiliger te maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde toen twee weken aanpassingswerken uit omdat het punt toen al hoog stond op de prioriteitenlijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen. Het kruispunt werd veiliger gemaakt door de aanleg van een brede middengeleider met afslag- en oprijstroken. Doordat voertuigen de oversteekbeweging in twee stappen konden maken, moest er meer overzicht ontstaan.