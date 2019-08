Kempense ale van Brouwerij Cornelissen: “Productie is gemoderniseerd, maar we houden wel vast aan de authenticiteit van het bier” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Birger Vandael

31 augustus 2019

07u00 0 Bree Opitter is een klein dorpje in Bree, maar bracht wel twee families voort die wereldwijd succes hebben geoogst. Er is natuurlijk de familie Clijsters, met voormalige Gouden Schoen Lei en voormalig nummer 1-tennisster Kim, en daarnaast heb je de familie Cornelissen van de gelijknamige brouwerij. De streekbieren worden geëxporteerd naar twintig landen en zijn vaste prijsbeesten op de World Beer Awards, zeg maar de Oscars voor bierbrouwers.

“De geschiedenis van onze zaak gaat terug tot ongeveer 1800”, vertelt zaakvoerder Jef Cornelissen. “Toen begon men in het dorp bier te brouwen en rond 1850 is het een familieaangelegenheid geworden. De zaak werd overgedragen van vader op zoon en ondertussen zitten we al aan de zesde generatie. Ik heb marketing gestudeerd en heb verschillende functies in het bedrijf gehad voor ik in 2014 het roer mocht overnemen van mijn vader.”

Tradities

De brouwerij houdt familiewaarden en traditie hoog in het vaandel. Het bedrijf brouwt nog altijd bier in koperen ketels en ook de 180 meter diepe waterput is dezelfde als degene die in de negentiende eeuw al werd gebruikt. “Het recept voor onze Ops-Ale gaat al lang terug en het blijft belangrijk voor ons om die ambacht te behouden. Natuurlijk zijn bepaalde technieken ondertussen gemoderniseerd, maar de productietijd van een pils is bij ons nog altijd vier weken en van een speciaalbier is dat zelfs zes weken. Dat is ongeveer het dubbele van wat industriële spelers gebruikelijk doen.”

Goudhaantje

De Kempense ale wordt beschouwd als het goudhaantje van de brouwerij. “Het brouwproces dateert van ongeveer 1937”, weet Jef. “Het is een helder blond biertje van lage gisting met een alcoholgehalte van 5,5 procent. De specifieke smaak slaat duidelijk aan bij de liefhebbers. We gebruiken de betere grondstoffen en voor de rest is het succes een samenloop van omstandigheden. Ook de link met de streek is een pluspunt. Dat maakt de Kempense ale tot een erkend streekproduct.” Dit biertje wordt - in tegenstelling tot veel andere creaties van de brouwerij - alleen in de regio rond Bree verkocht.

Internationale awards

De brouwerij is ook actief op de internationale markt. Dit jaar kaapte de familiebrouwerij zeven medailles weg op de World Beer Awards, met goud voor de IPA King Mule, Cornelissen Luxury Lager, Limburgse Witte en Herkenrode Cister, zilver voor Pax Pils en Herkenrode Noctis en brons voor Kriekenbier Lager. “We willen ons bier delen met de wereld”, blikt Jef vooruit op de toekomst. “Toch blijft het voor ons van cruciaal belang om de waarden en de authenticiteit van het merk te behouden. Met andere woorden: we doen gewoon verder zoals we bezig zijn. En zo zetten we Opitter een klein beetje meer op de wereldkaart.” Jaarlijks brouwt Cornelissen vijf miljoen liter bier.

