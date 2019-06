Kempen~Broek organiseert smakelijke wandeling BVDH

13 juni 2019

14u27 0

GrensPark Kempen~Broek organiseert op zondag 23 juni de maandelijkse wandeling in Opitter. Verzamelen om 14 uur aan de Pollismolen in de Molenstraat. “De mens is door de eeuwen heen vergeten welke rijkdom onze natuur voortbrengt. Een verkenner neemt je mee op pad en gaat samen met jou op zoek naar de oorsprong van onze dagelijkse voedingsgewoontes en trakteert je geregeld op de geuren, kleuren en smaken uit de natuur”, klinkt het bij de organisatie. Rond 16 uur is de wandeling afgelopen.