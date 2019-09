Jong en oud laaiend enthousiast over terugkeer Kim Clijsters: “We gaan ‘s nachts weer voor haar opstaan” Birger Vandael

12 september 2019

18u10 0 Bree Aan de Kim Clijsters Academy in Bree waren vanmiddag opvallend veel vrolijke gezichten te zien. De beslissing van de grote bezieler om haar comeback te maken, zorgt voor een golf van enthousiasme bij jong en oud. “Ik ben beginnen tennissen dankzij haar, dit is zo leuk nieuws!”, glimlacht Artémise (9).

In de wandelgangen van de Academy werd er al eventjes gefluisterd dat Kim aan een terugkeer zou denken. De plannen konden in elk geval goed verborgen gehouden worden. Coach en manager van de 14+ Serge Carpentier zag Kim de voorbije maanden op het plein en is ervan overtuigd dat ze nog steeds een hoog niveau kan halen. “Ze heeft hier nog met Elise (Mertens, red.) getraind onlangs en je ziet dat dat voor haar prima lukt. Het gebeurt regelmatig dat ze in haar jeans eventjes een voorbeeld geeft op de baan en dan staan we allemaal verstomd te kijken wat ze nog uit haar armen tovert.”

Het voorbeeld

De jonge Artémise uit lijkt met wat verbeelding wel een mini Kim te zijn. “Ik tennis hier ondertussen een jaar, nadat ik ergens anders ben begonnen. Ooit ben ik hier Kim tegengekomen. Ik had toen haar boek ‘Kim Clijsters, Mijn Fans’ bij. Ze heeft daar een handtekening ingezet en me veel succes gewenst. Kim is altijd erg lief. Toen ik hoorde dat ze terug wedstrijden gaat spelen, vond ik dat heel cool! Ik was nog klein toen zij wedstrijden speelt, maar weet wel nog dat ik altijd op tv keek. Daardoor kreeg ik de smaak te pakken."

Ook de oudere generatie was blij om te horen dat Kim terug in competitie treedt. Een groep senioren uit Tongeren maakte juist deze donderdagmiddag een bustrip naar de Academy en besprak op het terras de terugkeer van de Limburgse. “Wij zijn allemaal fans van haar en vinden dit geweldig nieuws”, vertellen Martha, Ria, Godelieve, Elvier, Martha en Josefien. “Vroeger stonden we ‘s nachts op om haar te zien, dat moeten we nu dus opnieuw gaan doen."

Limburggevoel

Net als veel volgers bespraken de senioren de mogelijkheden van Kim. “Ze heeft nog steeds haar ‘fors’ hè. Als Serena Williams dat kan, dan kan ‘ons' Kim dat ook. Daar zullen haar kindjes niks aan veranderen. Vroeger nam ze haar oudste ook al mee naar de wedstrijden hè.” Het moge duidelijk zijn dat de tennisster het Limburggevoel doet aanwakkeren. “Haar vader Lei was ook een goede voetballer, dat leeft bij ons wel hè. Kim is ook een sympathieke, geen dikke nek. Als ze hier zou opduiken, zou ik haar eens goed vastpakken en zeggen dat ze een moedige madam is!"

Trainer Carpentier wikt en weegt eveneens de kansen van het meisje dat hij ooit nog trainde. “Het zal niet evident worden, maar als er iemand is die dit kan, dan is zij het wel. Ze is nu vooral heel hard aan haar fysiek aan het werken. Haar ervaring zal een grote troef zijn en haar technische kwaliteiten blijft ze ook behouden. Het mentale aspect is eveneens belangrijk.”

Enorm populair

Dat het een goede zaak is dat Kim terugkeert, staat buiten kijf. “We moeten daar niet flauw over doen, ook voor deze Academy is dit een boost", vertelt Carpentier. “Dit zorgt voor een positieve vibe en is goed voor onze naam. Ook voor het vrouwentennis, dat sporters met een uitstraling en palmares mist, is haar comeback enorm welgekomen. Ze is ontzettend populair waar ze komt hè! Waarom we haar hier allemaal zo graag hebben? Kim is nog steeds dezelfde als vroeger: joviaal, een voorbeeld voor de kinderen en altijd aanspreekbaar. Er breken met haar mooie tijden aan!”