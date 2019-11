Jaarlijkse Sinterklaasmarkt op donderdag 5 december BVDH

18 november 2019

Al bij de aankomst van de Sint op 9 november beloofde de goedheiligman ook op donderdag 5 december Bree te verblijden met een bezoekje aan de Sinterklaasmarkt. Op deze speciale dag kan je de hele dag genieten van het unieke aanbod van de marktkramers. “Ik kijk er elk jaar weer naar uit,” zegt marktkramer Rudi Emmers. “We brengen dan wat extra “marchandise” mee. Wie nog op zoek is naar een pyjama, tafellakens, spekken, mandarijntjes of worstenbroodjes is van harte welkom.” Wil je de Sint nog even een bezoekje brengen voor hij aan zijn drukke nachtelijke ronde begint en daarna weer naar Spanje vertrekt? Dat kan. De Sint verwelkomt alle kinderen op het Vrijthof (volg de rode loper) van 14.00 uur tot 18.00 uur.