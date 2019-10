IN BEELD: Peppe Giacomazza maakt pasta voor 200 leerlingen De Wissel Birger Vandael

01 oktober 2019

19u49 22 Bree De leerlingen van Vrije Basisschool De Wissel uit Opitter hebben vanavond allemaal hun buikjes vol gegeten. Niemand minder dan de Siciliaanse chef Peppe Giacomazza kwam naar de school om maar liefst 200 porties pasta klaar te maken voor de winnaars van de tweede grote Trooperwedstrijd.

Dat de kinderen vanavond konden smullen, hebben ze te danken aan hun ouders. Het was immers de ouderraad die de grote Trooperwedstrijd won. Trooper is een platform waar je gratis je vereniging of goede doel kan steunen via online shopping. In een paar maanden tijd kon de ouderraad via Trooper geld inzamelen dat werd gebruikt voor de aanleg van een nieuwe groene speelplaats. Zij behaalden het grootste bedrag met de komst van de Italiaanse chef als resultaat. “De beste pasta die we ooit gegeten hebben”, klinkt het bij de jonge bourgondiërs.

Afspraak met Dries Mertens

Giacomazza is bekend als Njam!-chef en La Botte, zijn restaurant in de Bochtlaan van Genk. Met zijn hoofd zit Peppe wellicht al bij morgen. Dan speelt voetbalploeg Napoli, de trots van Sicilië, in de Champions League op het veld van KRC Genk. Dries Mertens beloofde chef Peppe na te doen als hij scoort. Een ‘grapje’ dat Mertens onlangs ook al uitvoerde voor een bevriend taxichauffeur.