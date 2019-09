IN BEELD: Nieuw Medisch Centrum Practimed opent in Bree Birger Vandael

25 september 2019

15u01 0 Bree Het Medisch Centrum Huisartsen is sinds september terug te vinden op de gloednieuwe site De Houborn in Bree. De verhuis naar een nieuwe locatie past bij de moderne noden. Het Breese Huis van het kind krijgt met de opening van het nieuwe centrum nu ook een fysieke locatie om gezinnen te ontvangen.

Vroeger vond je het Medisch Centrum Huisartsen in ’t Stift in Bree. Al jaar en dag vormt het centrum van Practimed een vaste waarde binnen het regionale medische landschap en jaarlijks neemt het aantal consultaties binnen het centrum toe. Op de nieuwe locatie kan het centrum blijven voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de patiënten, de geneesheer-specialisten en de paramedici. De eerstelijns medische dienstverlening van het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) op deze nieuwe locatie zorgen er bovendien voor dat de ziekenhuisfaciliteiten op die manier in Bree verankerd blijven.

Externe partijen in centrum

Binnen het nieuwe Medisch Centrum hebben verschillende, externe partijen zich gevestigd, namelijk Huis van het Kind Bree, Kind & Gezin, Landelijke Kinderopvang, De Breese Dienstenonderneming en VCLB Limburg. “Door ook huurpartners die actief zijn binnen het gezondheids- en welzijnsdomein een plek te geven in het gebouw, brengen wij de hulp- en dienstverlening op een laagdrempelige manier dichter bij de mensen”, onderstreept directeur Frederik Raemdonck.

Burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera (CD&V) is blij met de uitbreiding van de dienstverlening: ““Bijzonder interessant zijn de consultaties en adviesgesprekken die er door partnerorganisaties zoals de Opvoedingswinkel, Pleegzorg en CAW op maat georganiseerd worden.”

De nieuwbouw met consultatie- en onderzoeksruimten, bureaus, wachtzalen, een modern auditorium en vergaderruimtes wordt deze zaterdag officieel ingehuldigd.