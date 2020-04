IJsjeszaak opent opnieuw de deuren en krijgt meteen politie over de vloer: “Alles is goedgekeurd” Birger Vandael

06 april 2020

19u31 5 Bree In de Toleikstraat in Bree heeft ijsjeszaak De Potter dit weekend opnieuw de deuren geopend. Dagelijks kan je er terecht voor paaschocolade en schepijs. Onmiddellijk kreeg de zaak ook te maken met enkele negatieve reacties. Een anonieme tip inzake schending van de maatregelen leidde zelfs tot een inspectie door de politie. “Wij kunnen enkel zeggen dat we ons strikt houden aan alle voorwaarden”, klinkt het overtuigd bij de zaakvoerster.

Op sommige plaatsen worden mits een aantal maatregelen nog ijsjes verkocht. Zo ook in Sint-Huibrechts-Lille bij Chocolate & Ice, waar op openingsdagen geregeld een hoop mensen op afstand van elkaar staat aan te schuiven. Ook in Bree start De Potter de zaak weer op. “We vragen iedereen om de regels te respecteren. Je moet anderhalve meter afstand nemen, achter de gemarkeerde lijn staan en consumeren op ons terras is verboden. In de mate van het mogelijke wordt eveneens gevraagd om slechts één gezinslid naar binnen te sturen.” Achter de toonbank dragen de medewerkers overigens ook een mondmaskertje.

Geschrokken

Voorlopig verloopt alles perfect zoals voorgeschreven, al schrok men bij De Potter wel van de kritiek. Die werd onder meer geuit via sociale media. Er werd geslingerd met verwijten dat de zaak ‘asociaal’ zou zijn. Dat de politiecontrole aantoonde dat alles toegelaten was, bleek dan ook een gepast antwoord. “De vele negatieve reacties nemen wij zeker tot ons. We zorgen er zeker voor dat iedereen veilig van ijsjes kan genieten.”

Goed nieuws overigens voor ijsjesliefhebbers, want De Potter zal mogelijk deze woensdag al het filiaal in Genk openen. Ook in Maaseik zou de zaak mogelijk volgende week weer de deuren openen. In Neerpelt is de opening nog niet voor meteen.