Hond overlijdt in zware huisbrand: “Plots stopte zijn geblaf” Marco Mariotti

30 januari 2020

12u36 138 Bree In Bree is donderdagvoormiddag brand uitgebroken in een woning aan de Vostertstraat. Een sauna vatte vuur en zette de achterbouw in lichterlaaie. Het huisdier, een Engelse buldog, stierf ter plaatse door rookintoxicatie.

Het was rond 11 uur dat brandweer Noord-Limburg werd opgeroepen voor een uitslaande brand in Vostert. Buren hadden glas horen springen, hoorden het brandalarm afgaan en zagen vrijwel meteen gigantische vlammen. In de omgeving van Bree was een rookpluim van ver zichtbaar.

Sauna

De brandweer snelde ter plaatse en kreeg de vlammen snel onder controle, maar de schade was toen al groot. “Het ging om een uitslaande brand bij aankomst”, zegt officier Marc Pannekoeke. “De achterbouw stond in volle vuur. De brand is ontstaan bij de sauna, waar de brandhaard ook het felst was. De vlammen verspreidden zich in de volledige achterbouw en de veranda.”

Ook een wagen en ander tuinmeubilair gingen mee in de vlammen op. “De woning is voorlopig onbewoonbaar omdat er héél wat rookontwikkeling was met veel rookschade in het woongedeelte.” De bewoonster bleef ongedeerd, maar was wel zwaar onder de indruk.

Hond

De buren hadden ook de hond horen blaffen. Om een nog onduidelijke reden zou het dier terug naar binnen zijn gelopen. Daar kreeg het heel wat rook binnen. Het geblaf bleef nog enige tijd hoorbaar, maar stopte plots. De brandweer is daarop het huis binnengestormd om het dier te zoeken. “We hebben nog geprobeerd hem te redden. Het beestje werd gereanimeerd, kreeg zuurstof toegediend, maar heeft het jammer genoeg niet gehaald.”

De familie reageert in tranen. “Ik zat op mijn werk en ben meteen naar hier gekomen”, vertelt de schoondochter van de bewoonster. “Het hondje heette Gin, een Engelse buldog van ongeveer 4 jaar oud. Het is zo erg.” Het hondje zou van één van de kinderen van de bewoonster zijn. De vrouw die er woont, is voorlopig dakloos, maar kan wel worden opgevangen bij familie.

De straat werd enige tijd afgezet om de bluswerken vlot te laten verlopen. Bij de aanpalende buren was er lichte rook- en waterschade, maar bleef de situatie beperkt. Ook de burgemeester van Bree werd op de hoogte gebracht.