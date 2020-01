Hond overleeft zware huisbrand niet Marco Mariotti

30 januari 2020

12u36 6 Bree In Bree is donderdagvoormiddag brand uitgebroken in een woning aan de Vostertstraat. Een sauna vatte vuur en zette de achterbouw in lichterlaaie. Het huisdier, een Engelse buldog stierf ter plaatse door rookintoxicatie.

Brandweer Noord-Limburg snelde ter plaatse en kreeg de vlammen snel onder controle, maar de schade was toen al groot. “Het ging om een uitslaande brand bij aankomst”, zegt officier Marc Pannekoeke. “De brand is ontstaan bij de sauna maar verspreidde zich in de volledige achterbouw. De woning is onbewoonbaar, want daar is de rookschade groot.”

De buren hadden de hond horen blaffen, hij zou blijkbaar terug naar binnen zijn gelopen. “We hebben nog geprobeerd hem te redden. Het beestje werd gereanimeerd, kreeg zuurstof toegediend maar heeft het niet gehaald.”

De familie reageert in tranen. “Ik zat op mijn werk en ben meteen naar hier gekomen”, vertelt de schoondochter van de bewoonster. “Het hondje heette Gin, een Engelse buldog van ongeveer 4 jaar oud. Het is zo erg.”

Niemand raakte gewond.