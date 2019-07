Hallucinante achtervolging met crash van vier politiecombi’s nadat dertiger wil vluchten voor controle: “Ik ging solliciteren en had speed gebruikt” Bestuurder riskeert twee jaar cel

VCT

11 juli 2019

15u06 3 Bree J. (34) gaf donderdag voor de rechter toe dat hij op 6 maart 2019 ver over de schreef ging tijdens een verkeerscontrole in Bree. De dertiger vluchtte weg en lapte alle verkeersregels aan zijn laars om aan vijf ploegen van de politiezone Carma te ontsnappen. Vier combi’s crashten, negen inspecteurs raakten gewond en de auto van een voorbijganger werd geramd. De bestuurder riskeert twee jaar cel en een zwaar rijverbod. “Ik had speed genomen en was gefocust op mijn sollicitatie.” Na de dolle achtervolging stuurde J. nog snel een bericht naar zijn mogelijke nieuwe werkgever om te melden dat hij te laat zou zijn ... omdat hij een ongeval had gehad.

“Het is vervelend dat u misschien te laat zou komen voor een sollicitatiegesprek, maar moet u daarvoor echt zo reageren?”, confronteerde de strafrechter de dolle bestuurder. De man zit sinds de feiten in de cel. “Ik was niet goed bij mijn zinnen, want ik had speed genomen,” gaf J. toe. “Ik was zo gefocust op mijn nieuwe job omdat ik net de week voordien mijn werk had verloren.”

Auto geramd op de pechstrook

De politie wilde de man rond 14 uur controleren op de Rode Kruislaan omdat hij met een ongeldige nummerplaat reed. Nadat de beklaagde wegvluchtte voor de politiecontrole in de richting van Bocholt, zette de eerste combi de achtervolging in. Even later ramde J. de Ford Fusion van een toevallige voorbijganger. De man kwam naar de rechtbank en vroeg een provisionele schadevergoeding van 1 euro. “Ik zag het blauwe zwaailicht naderen met daarnaast die auto tegen hoge snelheid. Ik ben dan naar de pechstrook gereden, maar daar heeft die auto mij geramd. Daarna weet ik niets meer,” getuigde het slachtoffer. Door de aanrijding belandde ook de eerste politiecombi in de gracht.

Negen agenten tijdelijk arbeidsongeschikt

Een tweede ploeg plaatste daarna een politievoertuig achter de auto van J. om hem te kunnen arresteren. Maar de man reed achteruit, ramde de combi en vluchtte opnieuw weg. Nadien negeerde de bestuurder opnieuw een blokkade van de politie, kwam een derde combi in de struiken terecht en ramde hij ook een vierde politievoertuig. Nadat de bestuurder een bocht miste, belandde J. met zijn BMW tegen een paal. Ook tijdens zijn arrestatie stelde de man zich agressief op, waardoor drie agenten gewond raakten.

Advocaat Rachelle Neven stelde zich burgerlijke partij voor negen politie-inspecteurs van de politiezone Carma die verwondingen opliepen en tijdelijk arbeidsongeschikt waren. Ze vorderde ook de schade aan de vier politievoertuigen voor zover deze niet door de verzekering wordt betaald. Een voertuig was niet te herstellen. Voor de agenten die tijdelijk arbeidsongeschikt waren, vroeg raadsman Neven een voorlopige schadevergoeding tussen de 350 en 750 euro.

Die man is koelbloedig en heeft een laag moreel bewustzijn. Hij heeft het leven van politiemensen en burgers in gevaar gebracht Openbaar aanklager

Twee jaar cel

De openbare aanklager vorderde twee jaar cel, een boete van 250 euro en een rijverbod voor J., die eerder ook al veroordeeld werd. “De man is koelbloedig en heeft een zeer laag moreel bewustzijn. Hij minimaliseert vandaag de feiten en gooit het op zijn drugsgebruik, maar dit is niet goed te praten. Hij heeft het leven van de politiemensen en de burgers in gevaar gebracht.”

Schuldinzicht

Joke Feytons, de raadsman van J., vroeg een straf met uitstel voor haar cliënt. “Hij zoekt geen uitvluchten en is geen topcrimineel. Het is een gewone man die in de fout is gegaan. De feiten en de schadenota’s worden niet betwist.” J. zelf sloot af. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijnheer (de bestuurder die aangereden werd, red.) en aan de agenten voor mijn stommiteiten. Het valt echt niet goed te praten.”

Vonnis volgt op 18 juli.