Groene 10 Mijl van Bree met nieuwe wandelingen BVDH

03 oktober 2019

09u27 0

Dit weekend vindt de Groene 10 Mijl van Bree plaats. Op zaterdag is er de vitamientjesloop van 5 of 10 kilometer of 10 mijl (ongeveer 16 kilometer) aan het voetbalterrein van KGS Bree Beek. Een dag later is er de familiewandeling van 5 kilometer met opdrachten of de natuurwandeling 10 mijl. Je kan tussen 9 en 14 uur vertrekken aan het Biekercafé. Je kan op dit moment niet meer online vooraf inschrijven voor de loopwedstrijd van 5 km, 10 km of Groene 10 Mijl op zaterdag 5 oktober. Het is steeds mogelijk om op de dag zelf in te schrijven. Op zondag betaal je 3 euro voor de familiewandeling en 5 voor de natuurwandeling. Alle info via www.groene10mijlvanbree.be.