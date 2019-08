GrensPark Kempen~Broek zoekt gastheren BVDH

30 augustus 2019

09u36 0

Op 4 november start het programma Gastheerschap GrensPark Kempen~Broek voor recreatie- en horecaondernemers en hun werknemers uit de regio. In België gaat het om de gemeenten Bocholt, Bree en Kinrooi. Het programma begint met een cursus van vier dagdelen over de historie, verhalen en de mooiste plekjes in het gebied en hoe dit op een mooie manier is over te dragen aan de gasten. Tijdens en na de cursus wordt er samengewerkt met andere ondernemers aan arrangementen en producten in het gebied. Zodoende beleven gasten de omgeving optimaal en verrijkt het hun bezoek aan GrensPark Kempen~Broek. Wie meer info wil verkrijgen over het worden van een gastheer, kan terecht op www.ivn.nl/kempenbroek.