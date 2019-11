FM Goud krijgt groen licht voor uitbreiding van zendgebied: “Een vroeg eindejaarscadeau” BVDH

26 november 2019

15u23 0 Bree Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) zet het licht op groen voor acht lokale radio-omroepen om uit te zenden op de FM-band. Dat is goed nieuws voor lokale radiozender FM Goud en FM Goud Plus, die hun zendgebied zo verder kunnen uitbreiden.

De radio-omroepen konden tot eind mei een kandidatuur indienen om een frequentiepakket te verwerven. Acht zenders kregen groen licht van de minister, die zelf spreekt van “een verrijking van het sterke Vlaamse lokale radiolandschap.” Nu de zenders een erkenning hebben kunnen ze een zendvergunning aanvragen bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

“FM Goud (VZW FM Goud Bree) verkrijgt de erkenning om vanuit Maaseik uit te gaan zenden op FM 95.0 en FM Goud Plus (VZW Planet Rock) krijgt er nog een radiozusje bij in Mol, namelijk FM 100.4. Natuurlijk zijn we in de wolken met dit vroege eindejaarscadeau”, zegt radiobaas Michel Vanderfeesten uiterst tevreden.

Sterkte uitspelen

“We gaan nu snel de zendvergunningen aanvragen zodat we voor de zomer van 2020 op beide locaties in de lucht zijn. Voor alle duidelijkheid: zowel in Maaseik als in Mol zullen we ons sterkte uitspelen, zijnde het maken van regionale radio specifiek voor de regio. Het worden dus twee nieuwe radiostations, waarvoor we ook extra krachten uit deze respectievelijke regio’s gaan aanwerven. We zullen de mediaminister niet teleurstellen en de volgende negen jaar professionele regionale radio maken zoals het hoort.”