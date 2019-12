Experten werken 9 maanden lang aan nieuwe toekomststrategie voor stadscentrum Bree: “Mensen weer naar buiten laten komen voor winkelbeleving” Birger Vandael

02 december 2019

15u03 0 Bree Traditionele winkels beleven moeilijke tijden door het comfort van online winkels. Daarom biedt de provincie steun aan stedelijke kernen. Ook Bree springt nu op de kar. “We hopen met de hulp van experten een identiteit te creëren en het hele centrum de schwung te geven die het verdient", stelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V).

De innovatieve methodiek van stadskernontwikkeling werd vorig jaar samen met UNIZO al succesvol toegepast in Beringen, Leopoldsburg, Maaseik en Tongeren. Eerder dit jaar ging het traject ‘Naar de Kern’ ook in Pelt van start en nu is het dus de beurt aan Bree. Met 374 handelspanden (waarvan 29 leegstaand) en 51.593 vierkante meter winkelvloeroppervlakte is er in Bree zeker ruimte voor een gezellig handelscentrum. “De leegstand ligt onder het Limburgs gemiddelde, maar door demografische verschuivingen en een veranderd consumptiepatroon is er nood aan een aangepast aanbod en een moderne infrastructuur van de winkelgebieden", stelt Van der Auwera.

Unieke branding

Daarom zullen externe experten negen maanden lang werken aan een nieuwe toekomststrategie voor het kernwinkelgebied. Dat gebeurt in samenspraak met onder meer de lokale beleidsmakers en vertegenwoordigers van de retail en de horeca. “We gaan op zoek naar wat de gemeente bijzonder en aantrekkelijk maakt", legt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput (CD&V) uit. “Zo willen we Bree een unieke branding geven, die ook de band met buurgemeenten versterkt en voor wisselwerking in de regio zorgt."

Die eigen identiteit is voor Vandeput cruciaal: “Pop-upstores, speciale acties en evenementen worden ingericht om tegengewicht te bieden aan veranderingen in het consumentenpatroon, maar onze burgers hebben vooral nood aan een onderstroom die op termijn richting kan geven.” Concreet wil men mensen naar buiten laten komen voor de winkelbeleving, terwijl online shoppen wordt gedaan voor het gemak.

Herinrichting van de stad

Van der Auwera ziet vooral mogelijkheden op vlak van cross-overs met andere beleidsdomeinen. “Ons mooie historische centrum nodigt uit. Dit project sluit overigens naadloos aan op de complete herinrichting van onze stad, waarvoor we in 2016 het startschot gaven. Zo kwam er ruimte voor voetgangers, voorrang voor fietsers, speeltoestellen voor de allerkleinsten, bankjes om van het zonnetje te genieten en voldoende parkeerruimte.”

De provincie financiert het traject voor 55.000 euro. Als het DNA van Bree gekend is en er concrete acties worden opgezet, voorziet de provincie nog eens 100.000 euro. Dat is meteen ook de maximumsubsidie die wordt uitgereikt aan innovatieve projecten ter versterking van de handelskern. Het einde van de studie in Bree staat gepland in november 2020. Ook in Maasmechelen en Sint-Truiden zal een dergelijk project binnenkort worden opgestart.