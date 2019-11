Drie scholen in Bree plaatsen zelfgemonteerde weerstations Lien Vande Kerkhof

13 november 2019

09u04 0 Bree Leerkrachten aardrijkskunde van drie Breese scholen gaan metingen van weerstations over heel Vlaanderen met elkaar vergelijken. De leraren van TISM, Heilig Hart en Sint-Augustinusinstituut stelden zich kandidaat om deel te nemen aan proejct VLINDER (Vlaanderen IN De weER) van de Universiteit van Gent.

De leerkrachten stelden vier plaatsen voor, twee werden uitgekozen: een akkerbouwgebied in Tongerlo en de Oudsberg.

In TISM zetten leerlingen van het 3de jaar Industriële Wetenschappen het weerstation tijdens de lessen engineering in elkaar en in het SAB stoken vrijwilligers van het 5de jaar op woensdagnamiddag de handen uit de mouwen. In samenwerking met stad Bree en familie Vandersteegen plaatsten de leerlingen van TISM afgelopen woensdagnamiddag hun weerstation in de Tongerlose velden. De leerlingen van het SAB deden dit in samenwerking met de boswachter, Duinengordel en gemeente Oudsbergen op de hoogste Vlaamse landduin.

Lessen aardrijkskunde

Het is de bedoeling dat de drie scholen de metingen onder andere zullen opvolgen tijdens de lessen aardrijkskunde. Zo kunnen de leerlingen op de plek van hun weerstation het weer analyseren, raadplegen en vergelijken met andere plaatsen in België.