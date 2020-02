Drie Limburgse zangtalenten dromen, dansen en beroeren in The Voice Kids Birger Vandael

13 februari 2020

13u54 0 Bree In de tweede aflevering van het VTM-programma ‘The Voice Kids’ maken de eerste Limburgers hun opwachting. Dat zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. De 13-jarige Romina Pecceu uit Kinrooi, de 11-jarige Imke Voorjans uit Dilsen en de 9-jarige Sid Janssen uit Bree zorgen ervoor dat er in het programma wordt gedroomd, wordt gedanst en wordt meegezongen!

Vanaf 20.40 uur proberen twaalf zangtalenten opnieuw juryleden K3, Sean Dhondt, Laura Tesoro en Gers Pardoel te overtuigen om te draaien voor hun stemmen. Romina (13) uit Kinrooi blijkt niet alleen te dromen van een auditie in The Voice Kids, ze spreekt ook hardop haar wens uit om ooit eens in een echte Ford Mustang te zitten. Twee dromen die dankzij presentator Sieg De Doncker waar worden. Muzikaal pakt Romina uit met het ontroerende ‘Samson’ van Regina Spector, een verwijzing naar het Bijbelverhaal over Samson en Delila.

Dierenvriend

Imke (11) uit Dilsen presenteert zichzelf als een enorme dierenvriend. Bij haar thuis heeft ze maar liefst elf viervoeters rondlopen. Die heeft ze op het podium uiteraard niet bij. Daar pakt ze uit met ‘I Want You Back’ van The Jackson 5, een nummer waarop de coaches niet kunnen stilzitten.

Musicalzanger

De jongste van het Limburgse trio is Sid (9) uit Bree. Hij wil later een beroemde musicalzanger worden. Vandaag is hij een grote fan van de jeugdserie op Ketnet #LikeMe. Met zijn versie van ‘Meisjes’ van Raymond Van Het Groenewoud kiest hij voor een liedje dat tot het collectieve geheugen van muziekliefhebbers behoort.