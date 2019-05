Dochter reageert na ongeval dat moeder en vriend leven kost: “Flip en Inge hadden een hart van goud” MMM

27 mei 2019

16u58 0 Bree Bree en omstreken is nog steeds geschokt na het overlijden van Flip Phillippens en zijn vriendin Ingrid Schrooten. De twee zaten samen op de motor toen ze tegen een wagen crashten. Ze stierven samen ter plaatse.

Flip en Ingrid reden geregeld samen met de motor, maar vooral Flip was al jaren gepassioneerd van motoren. ‘Een beer van een kerel met een gouden hart’, omschrijven vrienden hem. Wat er zondagnamiddag exact misliep op de Meeuwerkiezel is niet duidelijk.

Een wagen wilde een zijstraat afdraaien, en merkte Flip en Ingrid uit tegenovergestelde richting vermoedelijk te laat op. Een crash kon niet vermeden worden. Flip was op slag dood, en Ingrid bezweek aan haar verwondingen.

Groot gemis

Zij laat een dochter achter die op sociale media een bericht plaatste. “Allerliefste mama, lieve Flip. Onbegrijpelijk dat dit is gebeurd. Zoveel mooie momenten die nu ineens verleden tijd zijn, maar voor altijd in mijn gedachten zullen zitten! Ik hoop dat jullie nu samen op een goed plaatsje zijn en er van gaan genieten daarboven. Jullie zijn nu al een groot gemis", klonk het.

Ook de petekind van Flip vertelt over hun mooie relatie. “Dit had nooit mogen gebeuren. Altijd konden mama en ik bij jou terecht. Jij zag zonneschijn als anderen regen zagen. Onbeschrijfelijk hoe erg we jullie missen. Ingrid, jij liet Flip inzien hoe mooi en echt liefde kan zijn. Eindelijk het geluk in elkaar gevonden en dan gebeurt er zo iets vreselijk.”