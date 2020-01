Dertiger overleden na frontale botsing tegen vrachtwagen in Bree Dirk Selis

11 januari 2020

10u38 0 Bree Een 33-jarige man uit Bocholt is zaterdag kort na middernacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Meeuwerkiezel. De man reed in de richting van Bree en week om een onbekende reden van zijn rijstrook af. Zijn wagen botste frontaal op een vrachtwagen die in de tegenovergestelde richting reed. De vrachtwagenbestuurder raakte niet gewond.

De politie van de zone CARMA sloot de Meeuwerkiezel lokaal af en leidde het verkeer om. De auto reed van Meeuwen naar Bree, toen die om een onbekende reden van de rijbaan afweek en op de vrachtwagen knalde. Uiteindelijk kwam het voertuig in de berm tot stilstand. De trucker was ongedeerd, maar was wel zwaar onder de indruk van de gebeurtenissen.

Brandweer, ziekenwagen en MUG kwamen snel ter plaatse. Er werd getracht de man uit zijn geknelde positie te bevrijden, maar hulp kon niet meer baten. De dertiger overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Politie CARMA voerde de vaststellingen uit en bracht de familie van de man op de hoogte.

De weg werd tijdelijk afgesloten voor verkeer. Een verkeersdeskundige werd ter plaatse gevraagd om de omstandigheden te onderzoeken. De voertuigen werden na enkele uren getakeld voor verder onderzoek.