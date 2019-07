Dertiger onder invloed van speed die politiecombi’s ramt tijdens dolle achtervolging krijgt twee jaar cel VCT

18 juli 2019

12u00 1 Bree J. (34) uit Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een boete van 1.600 euro omdat hij op 6 maart tijdens een dolle achtervolging vier politiecombi’s ramde en negen inspecteurs verwondde. De man wilde niet stoppen voor een controle in Bree en kwam pas tot stilstand nadat hij een bocht miste en tegen een paal terechtkwam. “Ik had speed genomen en was gefocust op mijn sollicitatie”, excuseerde de dolle bestuurder zich voor de strafrechter.

De politie wilde de BMW van J. op 6 maart in Bree controleren, omdat de man met een duplicaat nummerplaat rondreed. De dertiger vluchtte richting Bocholt en lapte onderweg alle verkeersregels aan zijn laars. “Het rijgedrag van beklaagde was extreem gevaarlijk, zowel voor politieambtenaren en andere weggebruikers als voor hemzelf”, oordeelde de rechtbank.

Uitstel van straf

De man gaf op de zitting voor de strafrechter toe dat zijn gedrag onaanvaardbaar was. Hij werd eerder al veroordeeld, maar had zich al geruime tijd ‘herpakt’. Zijn celstraf van twee jaar werd voor de helft met uitstel opgelegd, zijn boete werd volledig met uitstel uitgesproken. J. moet daarvoor drie jaar lang voorwaarden opvolgen. “De beklaagde heeft veel menselijke en materiële schade veroorzaakt, die moet worden vergoed. De kans dat de burgerlijke partijen effectief betalingen ontvangen van hun schade is groter als de beklaagde binnen niet al te lange termijn weer aan het werk kan”, motiveerde de strafrechter. “De probatievoorwaarden moeten hem er toe aanzetten een andere wending te geven aan zijn leven en zijn problematiek intensief aan te pakken.”

Schadevergoeding

Aan negen getroffen politie-inspecteurs moet J. een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro betalen. De politiezone Carma en een getroffen burger, wiens voertuigen ook werden geramd, kregen zoals gevraagd een voorlopige schadevergoeding van 1 euro toegekend in afwachting van de bepaling van hun werkelijke schade.

Rijbewijs kwijt

J. is door zijn dolle rit ook zijn rijbewijs zes maanden kwijt. Dat krijgt hij pas terug als hij slaagt voor theoretische en praktische proeven en na een gunstig geneeskundig en psychologisch onderzoek.