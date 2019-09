Decorateurs uit Bree in de cel voor wietteelt Marco Mariotti

16 september 2019

18u21 1 Bree De politie heeft op de Markt in Bree twee veertigers opnieuw gearresteerd in het kader van een onderzoek naar teelt van drugs. Het gaat om de uitbaters van het Heerenhuis die in juni al eens meer dan een maand in de cel zaten. Een van de mannen – Filip B. – en een vrouw uit Kinrooi werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Zijn partner Raf B. is vrij onder voorwaarden.

Begin juni 2019 werd op de Markt een grote cannabisplantage aangetroffen. De Breeënaren van 46 en 47 jaar die een decoratie en bloemenwinkel uitbaten, werden toen aangehouden door de onderzoeksrechter. Na veertig dagen werden – midden juli – beide mannen in vrijheid gesteld in afwachting van verder onderzoek. Het koppel sprak toen hun onschuld uit en opende vrijwel meteen hun zaak. “De kous is hiermee af en we gaan verder”, klonk het toen.

Bij een huiszoeking aan de Kanaallaan vonden de speurders toen al 1.000 wietplanten en 62 kilo gedroogde cannabis. Toen de politie niet veel later in hun loods achter de winkel binnenviel, troffen de agenten er een ontmantelde plantage aan. Die was goed voor 3.000 planten. Maar voor het parket werden de twee nog steeds in verdenking gesteld van bendevorming en drugsteelt. Het onderzoek liep op volle toeren, met een tweede luik vorige week.

Vuurwapens

Het onderzoek leverde duidelijke nieuwe elementen op en dit leidde vorige week dinsdag tot een nieuwe arrestatie van beide verdachten in hun handelszaak op de Markt. Ze worden nog steeds verdacht van betrokkenheid bij de teelt en verkoop van cannabis. “Het duo is opnieuw verhoord omtrent de feiten en ze zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De 47-jarige man werd woensdag aangehouden en de 46-jarige man werd donderdag vrijgelaten onder voorwaarden", klinkt het bij de politie CARMA.

In het kader van dit onderzoek voerde de politie CARMA woensdag ook nog een huiszoeking uit in Kinrooi. Daarbij werd een 34-jarige vrouw uit dezelfde gemeente gearresteerd. In haar woning vonden de speurders een 450-tal cannabisplanten, materialen voor het aanmaken van GHB en enkele illegale vuurwapens. Er werd ook diefstal van elektriciteit vastgesteld. De politie CARMA voerde een sporenonderzoek uit en de installaties werden ontmanteld en vernietigd. De vrouw werd donderdag aangehouden door de onderzoeksrechter.