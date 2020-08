Dankzij ‘Smile-badge’ lachen alle leerkrachten op Middenschool H. Hart Birger Vandael

28 augustus 2020

13u40 1 Bree Het dragen van mondmaskers is een wettelijke verplichting in het secundair onderwijs. Toch wil Middenschool H. Hart dat haar leerkrachten hun glimlach niet verliezen. Daarom dragen ze volgende week de ‘Smile-badge’. “We hopen dat het aanstekelijk werkt", vertelt directeur Bart Schepens.

Volgens Schepens staat de Middenschool H. Hart in Bree gekend omwille van het hartelijk en warme onthaal van leerlingen. “Dit jaar zit die vriendelijke ontwapenende lach van leerkrachten die nieuwe leerlingen onthalen, verborgen achter een mondmasker.”

Jaarlijks ontvangt de middenschool in Bree een 280-tal nieuwe leerlingen. “Een warm welkom is dus cruciaal. We willen dat iedereen met de glimlach naar school komt. De leerkrachten staan letterlijk en figuurlijk met de glimlach klaar om erin te vliegen. Om die glimlach zichtbaar te maken, zal elke leerkracht daarom ook een ‘Smile-badge’ dragen zodat niemand van het personeel verstopt zit achter een masker.”

De school hoopt daarmee de barrière tussen elkaar een beetje te doen verdwijnen en te zorgen voor een meer persoonlijk contact ondanks de mondmaskerplicht.