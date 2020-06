Centrum van Bree krijgt in 400 dagen een totale make-over Birger Vandael

22 juni 2020

10u54 0 Bree Het stadscentrum van Bree zal een volledige make-over krijgen. In drie fases, die in totaal ongeveer 400 dagen werktijd in beslag zullen nemen, zullen elf straten en het centraal plein een nieuw rioleringsstelsel en wegdek krijgen. Met behulp van de omleiding ‘centrumroute’ zullen woningen en horecazaken altijd bereikbaar blijven.

De eerste straat op de planning is de Meinestraat. Voor voetgangers blijft de doorgang tijdens deze werken steeds gewaarborgd. De toegangen tot de woningen worden aangelegd in begaanbaar puin. De Meinestraat zal tijdens de werken wel afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Augustijnerstraat. Parkeren in de straat is bijgevolg ook niet mogelijk.

Vervolgens zal aannemer Hoogmartens in de week voor het bouwverlof (6 tot 10 juli) de stoepen openbreken zodat de Watergroep in de daaropvolgende weken de waterleidingen kan vernieuwen. Cementbuizen worden vervangen door PVC-leidingen. Na de vervanging worden alle huizen aangesloten op de nieuwe leidingen en moet het water gekeurd worden om te verzekeren dat het geschikt is voor consumptie. Deze werken duren tot 17 augustus. Aansluitend wordt in de straat de volledige nieuwe riolering aangelegd. Het afwerken van de Meinestraat is voorzien voor oktober 2020.

Open communicatie

Naast de Meinestraat zullen ook de Hoogstraat, Vaesstraat, Merisstraat, Augustijnerstraat, Opitterstraat, Vrijthof, Kloosterstraat, Markt, Gerdingerstraat en Nieuwstadsstraat een make-over krijgen. Om op de hoogte te blijven, kan je gebruik maken van het online buurtplatform HOPLR of je vragen stellen aan de projectverantwoordelijken (centrumwerken@bree.be), of de werfleiders of toezichters op de site zelf.

De stad biedt een gratis tijdelijk abonnement aan in de ondergrondse centrumparking voor mensen die in de eigen straat niet meer kunnen parkeren door de wegenwerken. Daarnaast wordt aangeraden om zoveel mogelijk de parking op de binnen- en buitenzijde van de kleine ring te gebruiken. Voor voetgangers blijft de doorgang in het centrum tijdens de ganse periode van het project steeds gewaarborgd.

Grote uitdaging

Het infrastructuurverhaal in Bree wordt door het stadsbestuur beschouwd als een grote uitdaging. “Zowel op gebied van planning en uitvoering, als wat betreft de communicatie en minder hinder-ondersteuning. Gezellige horeca en speciaalzaken zijn al aanwezig in Bree, knappe historische panden ook. Laten we deze de omkadering geven die ze verdienen. Zo kunnen inwoners en bezoekers de komende decennia trots gebruik maken van onze vele troeven.”

